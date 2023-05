Por más que Fuerza Popular (FP) disimuló madurez política desde que se inició este periodo legislativo, no pudo contener sus ambiciones cortoplacistas. Con su voto en bloque fueron determinantes para la elección de un cerronista como defensor del Pueblo. ¿Cómo es que no les haya importado que sea cercano a Castillo y a Cerrón? Hace tan solo dos meses se vanagloriaban en el Foro Madrid de haber sido el muro de contención del socialismo, pero ahora no solo eligen a un cuestionado, sino que defienden su elección con argumentos inverosímiles.

FP no aprende de sus errores, se olvidan que hace unos años esa actitud no solo los perjudicó a ellos, sino también al país. Allá por 2017, cuando tenían una bancada abrumadora en el Congreso, tomaron decisiones de las que probablemente hoy se arrepienten. La primera fue cuando se empeñaron en censurar a la entonces ministra de Educación, Marilú Martens. En ese afán le abrieron las puertas del Congreso a un desconocido sindicalista que había convocado una huelga de maestros en Lima, y que pedía la cabeza de Martens. Ese señor era Pedro Castillo, de quien el Ministerio del Interior ya sospechaba de sus vínculos con Sendero Luminoso, pero al fujimorismo no le importó eso con tal de sumar esfuerzos para tumbarse a Martens.

La segunda fue luego del escándalo de Chinchero, cuando Vizcarra salió del Ministerio de Transportes de la peor forma. A tal punto que el gobierno de Kuczynski lo mandó bien lejos —a Canadá como embajador—. Pero en ese entonces al fujimorismo no le bastó la renuncia al MTC, sino que pidió que también renuncie a la vicepresidencia. Pero poco les duró la indignación, porque a los pocos meses, para lograr la vacancia de Kuczynski, pactaron con quien dos años después los disolvería.

Ahora, con la elección de Gutiérrez en la Defensoría, probablemente les vuelva a salir el “tiro por la culata”.