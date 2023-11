Argentina irá este domingo a las urnas a elegir a su próximo presidente. Cuarenta y cinco millones de personas tendrán que escoger entre mantener el modelo actual que ha generado 40% de pobreza, una inflación alrededor del 140% y que más del 50% cobre asistencia social; o la opción que verdaderamente representa un cambio hacia mayor libertad y menor pobreza.

Milei definitivamente no es el candidato ideal, sus formas poco diplomáticas generan mucho rechazo en quienes no comparten sus ideas. Además, su terquedad en sus ideas plasma una imagen de alguien que se percibe a sí mismo como un mesías, y crea el temor de que no sea capaz de reconocer y enmendar los posibles errores que cometa siendo presidente. Pero actualmente solo hay dos opciones, y Milei es “el mal menor”.

La mayor parte de las propuestas económicas del economista son las correctas y las que aplicó Perú en la década de los 90 para salir del hoyo económico en el que estábamos: reducir impuestos y regulaciones, eliminar aranceles para comerciar con el mundo, dejar de imprimir dinero para reducir la inflación, eliminar el control de precios para acabar con la escasez… Son medidas duras pero sensatas. El costo del populismo es alto y se ve en momentos como el actual en Argentina, cuando la gente vive en miseria, pero aun así tiene miedo a aplicar la solución que definitivamente será dura, pero luego la situación mejorará. Lo vivimos en el Perú y fue muy duro; pero, treinta años después, todos los indicadores muestran que valió la pena.

Los argentinos no deben temer al cambio; lo peor que les puede pasar en esta situación es mantener el modelo kirchnerista que los tiene esclavizados a cambio de migajas. Un país con el nivel productivo de Argentina tiene mucho futuro, pero necesita desprenderse del populismo que la llevó al abismo. Hoy están entre el loco que les grita verdades y el mitómano que les miente desde hace décadas a los argentinos y que representa lo peor de la política.