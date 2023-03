La presidenta Dina Boluarte anunció la creación de una nueva entidad denominada “Autoridad Nacional de Infraestructura” que simulará a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Esto es un grave error que no solucionará nada y aumentará el gasto público.

En el Perú, la mayoría de ciudades del país -incluida Lima- no cuenta con un sistema de alcantarillado que drene el agua de las pistas (Esto sin contar que hay ciudades con pistas que parecen haber sido bombardeadas). Además, en ciudades como Arequipa, durante décadas se ha cambiado la zonificación de varias áreas peligrosas y se ha permitido construir al borde de quebradas, ríos e incluso en las faldas de volcanes activos como el Misti. Estas situaciones se replican en todo el país y cada año se transmiten las mismas imágenes de ciudades inundadas y vehículos, ganado y casas arrasadas por huaicos. ¿Acaso los alcaldes y gobernadores no deberían encargarse de estos temas? Ahí radica la principal causa del terrible urbanismo que pone en peligro a millones de peruanos y no brinda los servicios básicos que por ley le corresponde otorgar.

¿De qué sirve que el Perú tenga alcaldes, gobernadores, ministerios de Transporte y de Vivienda si se crean “autoridades” que los reemplazan en sus funciones? Así como no sirvió la ARCC, tampoco servirá la nueva institución que anunció Boluarte. El verdadero problema del país es la desastrosa descentralización, pero ningún político propone siquiera reformarla. Lo único que ha generado tener gobiernos regionales y alcaldías es corrupción, ineptitud y un desperdicio de recursos que podrían ser utilizados para mejorar la infraestructura de todo el país. Pero probablemente seguirán ignorando al elefante en la habitación y creando más burocracia y más gasto.