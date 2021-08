El primer debate político que se pasó por televisión fue Nixon vs. Kennedy en 1960. Confiado en encuestas favorables y su buena performance en debates previos (que se pasaban por radio), Nixon decidió no darle mucha importancia al evento televisado (usó un traje gris, no se maquilló ni se preocupó por su aspecto en general). El error le costó las elecciones y nunca más volvió a subestimar el poder de las imágenes.

Somos animales visuales, expertos como ninguna otra especie en analizar y darles significado a símbolos, fotos y videos. Los políticos más exitosos son plenamente conscientes de este hecho.

A pesar de un plan económico nefasto y niveles insospechados de improvisación, Pedro Castillo ha demostrado ser un político astuto e intuitivo en el manejo de su imagen y los símbolos: el ícono del lápiz, el uso constante de su sombrero chotano, usar una vestimenta informal y con elementos autóctonos, lejos del traje clásico del típico político, y hacer eventos oficiales fuera de Lima. Todo esto ha generado imágenes que venden la idea de un político diferente e inclusivo.

Sin embargo, cualquier capital político obtenido de estos actos es desperdiciado por completo con su elección a la PCM: Guido Bellido, personaje investigado por apología del terrorismo, defensor absurdo de Sendero Luminoso y de dictaduras, y con actitudes abiertamente misóginas y homofóbicas. Además, imposible no interpretar otras imágenes que en pocos días ha generado el nuevo gobierno: eventos del Estado que empiezan tarde o periodistas sin acceso para realizar su vital labor.

En medio de una pandemia que nos ha atropellado y tras cinco años de caos político, la realidad es que Castillo se ha convertido en un símbolo de algo de lo que todos los peruanos estamos realmente cansados: la incertidumbre.

