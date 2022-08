Siempre me ha gustado el escudo del Perú, gráficamente. Pero estas Fiestas Patrias me hicieron recordar lecciones escolares y valorarlo conceptualmente también. Los tres símbolos de nuestro escudo representan a los recursos naturales del país. La vicuña representa el reino animal, la quina el reino vegetal y la cornucopia, el mineral. Dice mucho del Perú que las dos primeras especies, elegidas para representar a sus respectivos reinos, hayan pasado por un grave riesgo de extinción, pero, por ahora, concentrémonos en lo positivo. Pues podemos afirmar que la vicuña, proveedor de la fibra animal más fina del mundo, se encuentra fuera de peligro.

En ese sentido, la historia de la vicuña es única en el mundo. Se ha pasado de un modelo de caza furtiva que estuvo a punto de extinguir a un maravilloso animal, símbolo de nuestro país, a un sistema que beneficia a todos los eslabones de la cadena, generando valor para futuras generaciones.

En los años setenta, quedaban menos de 5,000 ejemplares. Pero se logró insertar a la vicuña en el protocolo internacional CITES, creando incentivos para que la fibra se obtenga de manera transparente y responsable.

Hoy la población de vicuñas en el Perú ha superado los 400,000 animales. Esto no habría sido posible sin la colaboración del gobierno, empresas privadas (nacionales y extranjeras) y las comunidades que protegieron no solo a los animales, sino su legado cultural también. Pues el rescate de las vicuñas también significó el rescate de la práctica del “chaccu”, tradición milenaria de esquila que permite obtener la fibra sin dañar al animal. Además, permitió que no se rompa la larga línea entre las prendas de vicuña hechas hoy en Perú y la historia de culturas ancestrales como Chavín, Nasca, Huaca Prieta y los incas que siguen deslumbrando al mundo con sus tejidos.

La vicuña en el Perú no solo es sostenible; es un ejemplo para el mundo de lo potente que puede ser la moda cuando piensa de manera holística y responsable.