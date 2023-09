No conozco a Carlos Álvarez. Mi vínculo es de espectador que va de la risa y la alegría a la preocupación y la tristeza, como reacción al mejor y más sentido atributo de un líder o un buen comediante.

¿Podríamos los peruanos y Álvarez reflejarnos en Ucrania? Su sexto presidente, Volodímir Zelenski (antes comediante) estrujó el corazón del mundo, puso a sus pies a millones de personas con su entereza y nos hizo ver, desde sus potentísimos ojos, los afectos a su patria y al mundo. Potencialmente, no veo que Álvarez o nosotros estemos fuera de ese juego. Él tiene sentimientos patrióticos, son conocidos sus dotes de liderazgo y sus oyentes y espectadores damos fe de ello y —eso— es infrecuente en nuestros tiempos.

Se dice “del dicho al hecho hay mucho trecho”, pero él tiene de su lado el gesto, la audacia y la valentía para estar dispuesto al escrutinio más estricto de sus electores, favoreciendo su investigación —y por qué no— su elección. Él sabe que de ilusión también se vive, pero, solo de ella, no. No olvida que votamos por PPK y que nos equivocamos de extremo a extremo, pero, no se preocupe, usted sí tiene gracia.

¿Será arar en el mar que un partido político, con sentido común, lo postule? ¿Será una quimera que exista un partido generoso y adulto que se empine en la ética y el buen criterio? ¿Habrá uno que crea que la audacia y la honradez son el mejor negocio? No lo sé, solo sé que Dios estuvo de nuestro lado el 7 de diciembre; que lo volverá a estar y que una entrevista que Álvarez dio estuvo llena de convicciones y sentimientos; que afloraron, a borbotones, la defensa de la vida y propiedad privada y que fue un llamado para pagarle al Perú por los errores de las últimas elecciones.