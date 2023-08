Buena: otra vez Eduardo Verástegui, el productor de “Sonido de Libertad”, colmó mis ojos y pecho de emoción. Fue en una presentación junto con el presidente Bukele en El Salvador. El cineasta y el político derrocharon dones de coraje y convicción. Los imaginé —como Danton— pechando a todos con la consigna: “Para vencer a los enemigos de los niños del mundo es necesaria la audacia, más la audacia y siempre la audacia”. Y sí que la usaron en defensa de los niños, no solo con palabras lúcidas de arenga sino con los hechos rotundos de una película imperdible que está por llegar.

Mala 1: la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no solo vulnera la legalidad por lo que hace (me ocupé de ello en el artículo anterior) sino por lo que no hace. En efecto, una tercera denuncia constitucional contra ella dice que sobre los años 2021 y 2022 la JNJ no ha presentado al Congreso sus informes anuales haciendo tabla rasa de la Constitución que dice: “6. Presentar un informe anual al Pleno del Congreso”. Es decir, se ocupa en increpar al Congreso por la inhabilitación de una exmagistrada (función que no tiene) y no se ocupa en rendir cuentas al Congreso (función que sí tiene).

Mala 2: La JNJ no parece entender que, si para ser postulante a miembro de la JNJ debo ser menor de 75 años, con mayor razón, para permanecer en ella debo tener menos de esa edad. Lo contrario es vaciar de contenido la norma y el requisito. Si la JNJ, llamada a ser el ejemplo de la ética, el decoro y la rectitud, no actúa en base de ese simple silogismo o la persona en cuestión no renuncia, entonces se percibe “que las leyes no te protegen contra ellos si no, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti” (Ayn Rand – 1950).