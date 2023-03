Podré vivir, sí, pero no me recuperaré de las muertes demoledoras y desmoralizadoras de seis soldados de la patria. Fueron apedreados, obligados a replegarse, rodeados y conducidos a punta de vejámenes e insultos y, finalmente, inducidos a su propia muerte, ahogados en un río. Sus muertes tienen todos los agravantes, las mayores cobardías posibles y las vilezas de la masa. Y claro que sí, lo tomo y lo siento de manera personal. Esas muertes son y serán –siempre– puñaladas en cada uno de los corazones patriotas de este país. Sucedieron en contra de la patria y la patria somos todos.

Y, además, no dejo de sentirme responsable por las muertes de cada uno de esos soldados del Perú: Álex Quispe Serrano (24), Franz Juan Canaza Cahuaya (20), Elias Lupaca Inquilla (19), Elvis Parí Quizo (20), Percy Álex Castillo (19) y Carlos Quispe Montalico (22), casi todos de las edades de mis hijos. Ellos regresaban a Ilave por ti, por él, por ella, por mí, por todos. Lo hicieron por cada uno de nosotros y en ese empeño murieron y cargaron sus muertes en nuestras espaldas.

Entonces, por todo eso y por mucho más, jefa suprema de las fuerzas desarmadas: restablezca su título, regrese sus facultades e investidura a usted misma y gobierne el Perú. Le reitero, una vez más, que el deber de gobernar es constante y permanente, no empieza ni termina, no decae ni se relaja. Está presente en todos los momentos como una obligación. Y le repito, cuando sale el Estado a plantar orden, tiene que ganar sí o sí. El Estado no puede salir para tener más víctimas que quienes están desafiando la ley, ¡nunca de los soldados que la defienden!