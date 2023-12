"No entendía cómo el shock lo pagará “la casta” y no los ciudadanos de bien. No comprendía (y aún, no comprendo del todo) cómo un shock de múltiples efectos dentro del mercado podría conducirse o amortiguarse para unos y no para otros. Eso seguirá siendo un salto difícil para mí que soy solo un amante del mercado libre. Esta posición, anunciada con vigor y repetidamente, es del “liberal libertario” Javier Milei, presidente electo de la Argentina por La Libertad Avanza". (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)