No especulo sobre las 26 firmas para la moción de vacancia de la Presidencia de la República, ni sobre los 52 votos para admitir a trámite su debate, ni de los 87 para declararla.

La Constitución deja claro que la Presidencia de la República vaca por la permanente incapacidad moral del presidente, declarada por el Congreso. Este declara la incapacidad del aquél y no a la inversa. Eso es lo que está puesto en la Constitución y nadie puede distinguir donde ella no distingue.

Exigir un examen médico o psicológico para acreditar “grave alteración de la conciencia” o una psicopatía y, así, declarar por el Congreso la vacancia de la Presidencia de la República, son requisitos que la Constitución no admite y no pasan de ser o una entelequia falsa de una repulsiva y conocida periodista o una aspiración enrevesada de un jurista romántico, ambos influenciados por “lo irreal, no maravilloso” o peores propósitos.

Rayada la cancha, los congresistas verán los tráficos de influencias ocurridos sin atenuantes ni eximentes. Analizarán si les parece poco haber despedido a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, tres meses después de haberlos elegido, porque se pusieron firmes en defensa de su institucionalidad, rechazando presiones delegadas e innombrables. Verán las conductas auspiciadoras de delitos de patrocinio ilegal y abuso de autoridad, por deudas contra la Sunat y observarán si distingue entre el bien y el mal o entre lo moral y lo inmoral o, si distinguiéndolos, prefiere ignominiosamente los segundos. Echarán ojos a nombramientos que van desde lo cuestionable hasta lo delincuencial o desde lo inaudito a lo gravemente negligente. Pondrán, así, las perlas en el ruedo.