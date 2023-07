Un conspicuo luchador de la batalla cultural —que a todos envuelve— se puso frente a nuestras filas. En sus propias palabras, Agustín Laje tuvo el honor de entrevistar a Eduardo Verástegui, el productor de Sound of Freedom, “película que en este momento rompe taquillas en todas partes, superando incluso a los grandes monstruos de la industria del espectáculo”. Agregó Laje que la película está basada en hechos reales, se dedica a destapar el oscuro mundo de la explotación sexual infantil —y precisamente por eso— está recibiendo despiadados ataques de la prensa progresista y globalista. De contarlo y no creerlo: indignante.

En la entrevista sientes sonidos de libertad, contactos sensibles, reacciones dolorosas y una revolución en las entrañas, todos ellos profundos hasta el tuétano de todos los huesos. Aquí confieso como pecador que 70 veces 7 sonaron en mi cabeza pecados de pensamiento contra los enemigos de los niños, pero también, en mi defensa, admiré la lucha y sus luchadores, sentí como ellos sienten, mordí mis dientes y me sumé a su causa, pensando que no estamos solos.

Los campeones de la estigmatización, la separación y la falsedad dicen que la película favorece la posición retrasada de los baby boomers. Niego esta mayúscula necedad. Somos muchísimos los jóvenes, adultos y viejos que defendemos bien a nuestros niños. Sí, también somos los canosos, los que no entendemos, los que no nos rendimos, los que no entregamos nuestras almas y los que vamos a cruzar espadas por nuestros niños. Sí, ténganlo por seguro: inspira muchísimo conocer héroes reales, personas verdaderas que arriesgan todo por la vida de alguien más. El productor de Sonido de Libertad lo resume: “Dios más uno somos un ejército y somos más de uno”.