El primer deber del gobierno es gobernar. Ejercer el control de un Estado y empuñar su manejo. Es mandar para que se obedezca. Con mayor razón si se está en estado de emergencia en el que “callan ciertas leyes –como las que declaran ciertas libertades– para que se impongan otras, como las que protegen la base misma de la organización social” (ECHS).

El deber de gobernar es constante y permanente, no empieza ni termina, no decae ni se relaja. Está presente en todos los momentos como una obligación.

Así las cosas, golpea ver a las fuerzas policiales como víctimas de salvajes ataques de quienes desafían la ley. ¡Ello no se permite! Si ocurre, es porque la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales no está haciendo bien su deber de presidir el sistema de defensa nacional; organizar, distribuir y disponer el empleo de las fuerzas armadas y policiales, ni tampoco está adoptando las medidas necesarias para defender la República y la soberanía del Estado.

Duele leer: “La ambigüedad del gobierno ante estos hechos debe ser rechazada sin ambages. Hay que respaldar vigorosamente a las FF.AA. y PNP para que enfrenten con decisión a los violentos, restablezcan el orden y aseguren la integridad del país” (Fernando Rospigliosi).

Así las cosas, dedo insistir e insisto: jefa suprema de las FF.AA. y PNP, sírvase tener presente que, cuando sale el Estado a plantar orden, tiene que ganar sí o sí. No hay sustituto para la victoria ni aquí ni en ninguna parte. Si hay que poner agentes donde se necesitan cien, hay que poner mil y, si se necesitan mil, hay que poner cinco mil. Debe exhibirse fuerza para no tener que utilizarla. El Estado no puede salir para tener más víctimas que quienes están desafiando la ley.