Al Tribunal Constitucional (TC):

1) Por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria, el TC declaró nula la denuncia por tentativa de traición a la patria contra un expresidente. Dicha denuncia tiene mis siguientes opiniones:

La traición a la patria es un “acto dirigido”. Ello significa que no es “una intención”, que se agota en un solo acto y que no admite tentativa porque no es fragmentable. La traición a la patria no es como el homicidio cuyo desarrollo admite “varios actos de ejecución”. Ingresar a un teatro con un rifle y mira telescópica y apuntar a una víctima con dicha arma ya es delito de tentativa de homicidio. Así las cosas, puede existir tentativa de homicidio porque este es fragmentable y no puede existir tentativa de traición a la patria porque esta no lo es.

Además, la traición a la patria es inequívoca. Es “acto dirigido” con dolo directo, no eventual. La figura es exigente, las declaraciones a la cadena CNN fueron más parecidas a las que podría dar un inimputable, un perfecto imbécil o un incapaz absoluto.

2) Sobre leyes de terrorismo, el TC declaró que quien purga sus penas tiene sus derechos restablecidos porque lo contrario sería negar la superación del estado de condenado y la rehabilitación al cumplir la pena y pagar el íntegro de la reparación civil. Leer esta amplia sentencia de varios puntos fue un curso de derecho resuelto en cuatro partes fundadas, tres infundadas y una improcedente. La ponente Pacheco Zerga y el TC hicieron bien en defender la Constitución, la seguridad jurídica y el imperio del derecho.

Sería fácil hacer reconocimientos cuando políticamente me convienen. Aquí no estoy en esos casos, pero mi posición política no eclipsa mi integridad ni aprendizaje y, menos aun, mi respeto por quienes no piensan como yo. Así las cosas, vayan los reconocimientos jurídicos y públicos al TC. Lo haré cada vez que deba hacerlo.