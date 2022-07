Arequipa: no nací en ti. No lo hice o hicimos con mi madre, a pesar de lanzarnos mensajes de amor por ti, vía cordón umbilical (ella también te quería muchísimo). Con el tiempo supimos ella y yo que, queriéndote, tú, Arequipa, nos perdonarías esa omisión.

Varias veces te he escrito: “Arequipa, eres linda y edificante, estoy enamorado de ti. ¿Quieres estar conmigo?”. Mira, vivo en ti, pero no contigo porque estoy en Lima. ¿Aun así, me aceptarías? Mira que mi espíritu viaja a ti frecuentemente y te visita y tus fotos bellísimas me llegan de tus amigos y los míos y no puedes dejar de estar lindísima. ¿Aun así, de lejos, me aceptarías?

Eres digna y recia y quien quiera que nazca en o vaya a ti se hace como tú y comprende de qué material noble está hecho. Acéptame, ¿sí? Por favor, quiero estar contigo de enamorados.

Dichosos los que están allá contigo. No les tengo celos porque quiero que te besen mientras yo solo te toco con mi espíritu, ese que tú forjaste y moldeaste para que amara lo que a ti te gusta.

Enrique Chirinos Soto, mi tío, poeta –como los que a ti te gustan–, te dijo: “Arequipa de mi vida por el sol iluminada y por el cielo bendita, a quien escoltan volcanes y de quien Dios es vigía”. Ahora yo solo te pido que me aceptes por amor, con un favor: estamos en problemas y tú eres la noble luchadora de las causas justas. ¡Danos un beso y bájanos de esta cruz! Recuerda que tienes cielos que no escasean porque allí no llegaron los socialistas. Ten presente que ya lo has hecho antes y que el único caudillo de la memoria de Grau es la Constitución. Danos una mano, encáuzanos una vez más por la senda de la ley y la prosperidad. Te lo pide un arequipeño de corazón, que hincha por ti, tu UNSA y el FBC Melgar con su León del Sur.