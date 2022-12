Le pregunté a una psicóloga qué pudo haber pasado para llevarlo a gigantescos ridículos sobre estrambóticos cuentos, en medio de serísimas acusaciones de corrupción; qué pudo ocurrir en su fuero interno para realizar abusos aberrantes contra las instituciones que persiguen sus delitos; qué pasó en su cabeza para intentar ese demencial cierre del Congreso; qué lo hizo incumplir permanentemente la ética más elemental; y, en fin, qué contenía su espíritu para llevarlo a actos despreciables, que incluyen permanentes expresiones de odio y desunión.

Ella me dijo que personas así no han salido del ‘yo’ en su proceso psicológico de socialización. Un sujeto así es un fanático que no entiende el ‘tú’, que solo tiene presente el ‘yo’ y lo que le parece es cómo él ve las cosas y/o cómo cree que las cosas deben ser, con poca o casi nula capacidad de reconocer al otro como diferente y tan válido como él.

Esa lectura acertó en el espíritu totalitario de Castillo, quien aspiró a ser tirano de nuestra patria para convertirla en un narcoestado, con el apoyo de los regímenes castro-chavistas que promueven la irracionalidad, la antipolítica y el golpe de Estado. Esos actos desquiciados del dictador Castillo siguieron un libreto intencionalmente urdido para utilizar nuestras más pasmosas miserias. Sin embargo, les salió el tiro por la culata a la izquierda, a Castillo y a toda su banda de delincuentes. Con el “alto, tenemos orden de disparar”, el Perú inició el camino para deshacerse de esos actos malévolos y viles y, así, paró la irracionalidad, la derrotó e hizo resurgir, con éxito, la defensa por su libertad, independencia y democracia. Ahora, más que nunca, Viva el Perú.