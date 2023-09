Últimamente, asistimos a continuas diligencias de allanamiento por parte del Ministerio Público a estamentos de las Fuerzas Armadas por presuntos actos de corrupción que son materia de investigación, y a prisiones preventivas de altos mandos, algo que no sucedía en el pasado. Por lo menos, no en la proporción de ahora, donde se intervienen cuarteles y oficinas de forma simultánea en más de una región. Todo esto fortalece la lucha contra la corrupción y la erradicación de la impunidad. Los operadores de justicia nos demuestran que no hay intocables en el Perú, eso sí, esperamos que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.

Así las cosas, me pregunto: ¿Sería posible que el Ministerio Público, asistido por policías de alta especialidad en materia de investigación, indaguen posibles casos de corrupción en Essalud? Para tal efecto, ¿podría hacerse una fina labor de inteligencia a cargo de la Diviac?

Desterremos aquello de que los fondos que administra Essalud, adscrito al Ministerio de Trabajo, son exclusivamente de origen privado. En sí, su presupuesto está compuesto en un 70% aproximadamente de aportes de empleadores del sector privado y de un 30% del público (planilla estatal); de ahí que la entidad esté sujeta a fiscalización por parte de la Contraloría General y, en su caso, del Fonafe. Todos los días asistimos a llamados de pacientes o su entorno familiar suplicando y hasta mendigando por atención médica, especialmente intervenciones quirúrgicas, que en muchos casos se programan para meses después, incluidas las citas, lo que es terrible, siendo que el tiempo juega en contra de la salud del enfermo que lidia en muchos casos con la muerte, situación que no debiera darse con el importante presupuesto que administra el seguro social.

¿Una declaratoria de emergencia del sector solucionaría algo? Estimo que no. Solo serviría para agilizar la adquisición de bienes y demás contrataciones, en el entendido que un desabastecimiento inminente obliga a trámites en plazos más cortos y ejecutivos. Para algunos, las constantes remociones en la presidencia ejecutiva, gerencias y demás cargos de dirección, fruto de la inestabilidad política del país de los últimos 5 años, explicaría en parte la incapacidad de gestión por resultados. Sus funcionarios no tienen predictibilidad de permanencia en sus cargos y, por ello, no tomarían decisiones. Sin ir muy lejos, ¿cómo así el gerente de su principal hospital, Edgardo Rebagliati, es un funcionario por encargatura?

Haría bien la Contraloría en incluir en su Plan Anual de Control de 2024 un mayor número de intervenciones para fiscalizar a Essalud, porque, en mi opinión, no es de esperarse grandes revelaciones de los Estados Financieros Auditados por entidades que si bien son designadas por la Contraloría, dicho trabajo es cancelado con dinero de la entidad auditada.