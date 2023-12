No hay día que nuestras autoridades le den un respiro al país. A la crisis política que se ha tornado crónica en los últimos años, está la de una economía agonizante y al ministro del sector no se le habría ocurrido mejor idea que pretender “maquillar” el cumplimiento de las reglas fiscales proyectadas para este año, según lo vienen afirmando a través de entrevistas y un comunicado público, el presidente y miembros del Consejo Fiscal, entidad que analiza y hace seguimiento a las políticas fiscales, hecho que, en mi opinión, reviste gravedad. No solo por un tema de transparencia, exigible en la administración pública, sino también de credibilidad en el manejo de las finanzas públicas, pues puede afectar nuestra imagen de cara al exterior, ya que si de algo se precia el Perú, es de la fortaleza de una macroeconomía sana, sólida, administrada con responsabilidad y criterios técnicos por los gobiernos de turno de las últimas décadas y no será esta gestión la que melle lo que nos ha costado sostener en el tiempo.

Este diferendo entre el Consejo Fiscal y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, debiera obligarle a rendir cuentas en el Congreso de la República de las últimas movidas de su sector, como aquello de adelantar la transferencia de las utilidades del año en curso al Banco de la Nación al Tesoro Público en 1,000 millones de soles, lo que debía darse recién en 2024, dándole tratamiento de ingreso cuando en realidad es un préstamo y fundamentar si se cumplen los criterios de haberlo hecho vía decreto de urgencia, que es una medida excepcional, por situaciones imprevisibles, según ha dejado zanjado oportunamente el Tribunal Constitucional.

Con todo respeto, ¿cuál es el camote (preferencia) que la presidenta Dina Boluarte le tiene al ministro Contreras? La cartera de Economía y Finanzas es el verdadero “poder” en el Ejecutivo, el que administra el tesoro público; y los demás ministerios y poderes del Estado, así como organismos constitucionales, gobiernos regionales y municipales, “le tienen que ver la cara” en el mejor sentido de la palabra, para sus proyectos de inversión y la mejora de sus presupuestos anuales y; francamente, el ingeniero Contreras, repito, en mi opinión, no ha dado la talla, máxime en las actuales épocas de vacas flacas, de recesión, la que negó durante muchos meses, así como las reales proyecciones de crecimiento económico para 2023 que tempranamente se avizoraba sería negativa. Todo este desempeño errático le ha hecho merecedor hace rato de ser removido de la cartera. Necesitamos un ministro que infunda confianza, de preferencia un economista con experiencia reconocida en épocas de crisis económicas, que sepa afrontar sus errores y enmendar. Es justo y necesario un recambio en el MEF. Estamos tarde.