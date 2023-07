Y el avispero político nuevamente agitado ante la convocatoria de una nueva protesta social denominada tercera ‘toma de Lima’ para el 19 de julio, fecha elegida exprofesamente por quienes la promueven en recuerdo del paro nacional de 1977 que dio inicio a la caída de la dictadura militar de casi 12 años de duración. Este estallido de masas busca en esencia apartar del cargo de presidenta del Perú a la señora Dina Boluarte, que asumió tras el golpe de Estado de diciembre de 2022.

No hay posibilidad de acercamiento entre opositores y oficialistas del actual régimen, sus posiciones son irreconciliables, cualquier fórmula armisticia pasaría necesariamente por la salida de Boluarte del poder político. Y aquí, llama mucho la atención el orden de prelación de las exigencias para la marcha. Pareciera que el hacer justicia, entiéndase, encarcelar a los culpables de los civiles muertos por bala durante las protestas sociales, no sería la primera ni la principal motivación —me refiero a la defensa de los derechos humanos, combatir la impunidad, saciar la sed de justicia de los deudos—. Si bien es sabido que toda manifestación sirve cual cajón de sastre para requerir toda clase de reclamos —muchos de ellos inviables— de un grueso sector de gremios, sindicatos, colectivos y, en su caso, políticos trasnochados, la del 19 de julio no tendría por qué ser la excepción. Sin embargo, el centrarse primordialmente en la salida del poder de Dina Boluarte, deja entrever un profundo encono hacia esta que muchos podrían interpretar como resentimiento de un sector de la izquierda al haber perdido estatus o gollerías que gozaban con el hoy preso Pedro Castillo.

Se esperaba que el principal estandarte de esta tercera marcha fuera el cuestionable manejo político del Gobierno de los estallidos sociales con la subsecuente muerte de decenas de peruanos, pero, así como está planteada, deja una estela de motivación política más que de justicia social. Si no, basta leer la plataforma de lucha de un afiche de los organizadores, viralizado en las redes sociales, que lo que piden en estricto orden es: “Renuncia de Dina Boluarte, Cierre del Congreso, Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, Libertad para los presos políticos del 7 de diciembre a la actualidad” y recién, casi al cierre de las demandas, “sanción para los responsables de las víctimas de las protestas…”, esas son sus prioridades, entre las que subliminalmente está la liberación del golpista Castillo, ¡Francamente!

En ese norte, la lideresa de izquierda Verónika Mendoza en reciente evento en el Cusco, ha dicho, según recoge Carlos Oré para el portal Infobae – Perú: “Yo no les voy a decir que mañana nos vamos a tumbar el gobierno, ¡No! Pero lo vamos a hacer. (...) Quizás nos tome un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer”. Huelgan palabras.