La mejor respuesta, a mi parecer, que puede dar el gobierno de Dina Boluarte ante el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estallido social subsiguiente al “rompimiento del orden constitucional” por parte de Pedro Castillo, reconocido por la propia comisión en su momento, a horas del autogolpe y recogido como tal en su numeral 69 del Título IV Crisis Institucional del 7 de diciembre, tratándose de derechos fundamentales y de la imagen del Perú como Estado Parte en la adhesión a Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, es recoger las conclusiones y recomendaciones e implementarlas en el marco de nuestra legislación. Además, aceptar cooperación técnica ofrecida por la CIDH en ese propósito, entendida como un soporte, una colaboración, que sin influir en las decisiones políticas de nuestro país, busque optimizar mecanismos de seguimiento y acompañamiento en el avance de las correcciones que deban hacerse. Es lo que corresponde al Perú que abraza el sistema de gobierno democrático.Si como afirma la jefa del Estado, Dina Boluarte, no hay nada que esconder, no existió la orden de reprimir las protestas sociales al interior del país al costo que fuere, pues esta es la oportunidad para abrirse a las investigaciones y dar las facilidades a los operadores de justicia, sin interferencia política para que ellos en la autonomía de sus funciones individualicen las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Ello conlleva también a desclasificar información sobre planes operativos, estrategia de intervención en la recuperación de carreteras y vías públicas tomadas por los protestantes y grupos violentos, que los hubo, esto último no puede negarse. Proporcionar la información con la seguridad del caso, de los nombres del personal policial y militar que intervinieron en la toma de decisiones y en el lugar de los hechos; muertos hubo —y varios por impacto de proyectil por la espalda—, esto tampoco puede negarse. Tanto lo uno como lo otro debe investigarse de forma ad hoc y llegarse hasta las últimas consecuencias. Producidas las primeras muertes, ¿se tomó acción para corregir las intervenciones de las fuerzas del orden en el manejo de la convulsión social? Todo debe saberse. Hay deudos que esperan respuesta. No es el gobierno de Dina Boluarte, es el Perú, Estado Parte adherido a Tratados Internacionales de Derechos Humanos que son universales y se honran, no existen derechos humanos pequeños, la vida, el principal de estos.Llegar a la verdad no nos debe hacer ver menos Estado, ni de hacer concesiones a nuestra soberanía como nación, al contrario, nos hace una democracia más fuerte, más uniforme en la búsqueda incansable de una paz social con sostenibilidad, capaz de superar cualquier crisis política.