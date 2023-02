“Nosotros vamos a marcar la diferencia”, es lo que dijo el pasado martes la jefa de Estado, Dina Boluarte, en claro contraste, a su juicio, con la reacción de gobiernos anteriores frente a los desastres naturales, en ocasión de llevar 61 toneladas de ayuda humanitaria a la región Arequipa a causa de la devastación en varias de sus localidades por los huaicos que arrojan un saldo trágico 40 personas fallecidas y 7 desaparecidos según Indeci, aunque no se descarta que la cifra aumente en la medida que las viviendas afectadas han quedado sepultadas bajo el barro y pudiera encontrarse más víctimas durante la remoción de escombros.

Respuestas inmediatas es lo que exigen los ciudadanos de sus autoridades, sobre todo ante eventos de este tipo. De ahí la importancia del envío inmediato de ayuda humanitaria y apoyo médico de parte del gobierno central que desde aquí resaltamos. Pero no es suficiente, hay que quedarse en la jurisdicción el tiempo que haga falta hasta mínimamente superar la emergencia o rehabilitar las zonas azotadas por la naturaleza. Porque no sería la primera vez que el reparto de víveres y medicinas a los damnificados tardara muchos días por “x” factores, especialmente “el papeleo”, “la burocracia” de la administración pública, mientras la gente clama por ayuda y está visiblemente deshidratada, sobreviviendo a la intemperie. Esta no habrá de recibir ni una botella de agua si de por medio no median informes voluminosos de la tragedia con los vistos y sellos de los funcionarios, o si falta una rúbrica en los padrones y actas de entrega y recepción, o si no es el mismo alcalde del lugar que los recibe personalmente..., imposible delegar esa función, para ese entonces, “todos muertos” o con salud más resquebrajada.

Actuar con inmediatez es vital cuando hay de por medio vidas humanas, eso hace la diferencia entre la vida y la muerte. No basta con sobrevolar las zonas siniestradas y volver a Lima el mismo día, hay que llevar el Estado a las zonas siniestradas, quedarse ahí. Y la persona de mayor autoridad y poder para hacerlo es la propia presidenta de la República, ante ella se cuadran las fuerzas policiales y las FF.AA.

Con ella presente, junto a los ministros, se coordinan y ejecutan acciones y soluciones al más alto nivel ejecutivo, con los demás gobiernos subnacionales y el sector privado que se quiera sumar. Habría rendición de cuentas en el epicentro del desastre sin que se maquillen los resultados, ¡eso sería hacer la diferencia!; devolverle la confianza al poblador harto de la inacción de sus autoridades, liderar, gestionar, comandar, in situ, atraer la atención pública hacia la solución de estos eventos y sacarnos de la letanía de la “asamblea constituyente” que, en los últimos tiempos, pareciera ser que la vida del peruano se inicia y termina con esta.