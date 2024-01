¿Cómo puede ser posible, en opinión de esta columnista, que por cuidar los bolsillos de los empleadores se exponga a riesgo de contagio del COVID-19 a la ciudadanía, condicionando a los trabajadores portadores del virus a continuar asistiendo físicamente a sus centros laborales, cuando el sentido común y las medidas de prevención sanitarias adoptadas mundialmente aconsejan el descanso y el aislamiento de por lo menos 5 días desde la aparición de la sintomatología, como se vino aplicando acertadamente en el país?

Con todo respeto, ministro César Vásquez, ¿es usted consciente de que un paciente COVID es potencialmente agente propagador del virus en su etapa inicial, y que este se mantiene en el ambiente en micropartículas, así como en las superficies que hayan sido tocadas o maniobradas por un enfermo? Es de dominio público que el COVID-19 puede ingresar al cuerpo no solo por la nariz, también por los ojos, de manera tal que aun si portase mascarilla es inevitable que un trabajador infectado esparza la enfermedad al interactuar con sus compañeros y acaso público usuario; es difícil guardar la distancia social.

El Minsa ha pretendido explicar el desaguisado vía comunicado indicando que no se ha derogado el descanso médico para un trabajador que da positivo al virus, pero lo que ha hecho es reafirmar que para gozar de ese derecho deberá acreditarse lo complejo del cuadro clínico a través de la revisión de un galeno, lo cual es “oneroso”; el ciudadano de a pie no gana, señor ministro, sus 30 mil soles, con las justas sobrevive con sus ingresos y se obliga, por tanto, a obtener esa opinión médica por escrito (certificado) en una posta u hospital público, lo que le expondría a alta carga viral y bacteriológica no recomendable por su sistema inmunológico deprimido.

El aislamiento automático de 5 días de un paciente COVID-19 no solo es aconsejable por la salud del trabajador, sino principalmente para evitar su propagación, es una medida preventiva. ¿Es difícil entenderlo?

Ley del Embudo (lo ancho para el Ejecutivo, lo angosto para el ciudadano): ¿Por qué los ministros de Economía y del MTC que recientemente adquirieron el virus se aislaron por unos días y no acudieron a sus ministerios? Ambos hicieron trabajo remoto. ¿Qué cambió? Y no me vengan con que la gente está vacunada, ya lo estaba cuando estos altos funcionarios enfermaron.

