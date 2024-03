Después de varias lunas, un ministro de Economía tiene meridianamente claro que “crecer al 3% todavía es insuficiente”, como tan entusiastamente celebraba su antecesor Alex Contreras en su proyección del PBI para 2024. Y por supuesto que es insuficiente, porque como bien lo ha expresado a grosso modo el economista José Arista, actual titular del MEF, para combatir la pobreza y la desigualdad el Perú debe crecer a un ritmo no menor del 5%, lo que como sabemos está ligado a la generación de puestos de trabajo formales en el sector privado, la consabida ampliación de la base tributaria y la elevación de la recaudación; que no pase por asfixiar a las personas naturales y jurídicas que desarrollando actividades económicas no eluden ni evaden sus obligaciones tributarias y que en muchos casos ostentan la condición de buenos contribuyentes.

La actual gestión debe hallar una estrategia eficaz que a corto y mediano plazo logre que más ciudadanos tributen en concordancia con sus ingresos. Haría bien el Gobierno de revisar propuestas como la del economista Luis Alberto Arias, otrora jefe de Sunat, de eliminarse las exoneraciones tributarias, esto le daría un buen impulso a la recaudación del Estado. Convengamos que esto último es impopular, pero necesitamos con carácter de urgente que los ingresos del país sean mayores a sus gastos —además, por un tema de igualdad ante la ley, en materia tributaria no deben existir privilegios, salvo acotadas excepciones, llámese sectores vulnerables— e incentivar las inversiones privadas. ¿Qué tal si el MEF comienza revisando todas las exoneraciones aprobadas por el Congreso de la República de los últimos cuatro años?, ¿podría conocer la ciudadanía a cuánto asciende lo que el Estado está dejando de recaudar?

Considero también un acierto del ministro Arista su anuncio de que va a entrar a podar los gastos que no sean prioritarios en el sector público. Ojalá se lo permitan, porque el despilfarro ha sido siempre una tentación para la administración pública en todos los niveles de gobierno. Y que una de sus metas sea el destrabe de grandes proyectos de inversión en materia minera; este punto pareciera una utopía, pero hago votos porque lo logre y que el Ejecutivo reduzca los niveles de conflictividad de las comunidades mediante el diálogo y la oportuna información de las actividades a proyectarse y resolución de compromisos que quedaron en el papel en gestiones pasadas.

