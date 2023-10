Hay códigos de ética o buenas costumbres que se respetan y en opinión de esta columnista las declaraciones ofrecidas, finalizado el partido de fútbol entre Perú y Argentina, por parte del director técnico Juan Reynoso son cuestionables. No es noble ni digno que exponga supuestas debilidades de sus pupilos, máxime utilizando palabras como “pulverizado”, “liquidado”, en alusión a su estado físico, lo que podría causar grave afectación a la imagen y carrera futbolística de los aludidos (Bryan Reyna, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto). Las críticas o reprensiones no se hacen públicas, se ventilan a puerta cerrada. Estas declaraciones, así como los pésimos resultados de los partidos de eliminatorias al Mundial 2026, no corresponden a un entrenador, quien además ya había manifestado: “El responsable soy yo y no tengo ningún problema en aceptarlo”, ante lo cual se esperaba corrigiera errores, enmendase rumbos para darnos resultados positivos, más aún jugando de locales. A Reynoso no le tocó asumir la dirección de una alicaída selección, a diferencia de su antecesor Ricardo Gareca, que nos hizo resurgir de las cenizas como el ave fénix, con un país impaciente, sediento de volver a un mundial de fútbol tras 36 años de fracasar en el intento, clasificándonos a Rusia 2018, además de resaltadas participaciones en la Copa América. Reynoso recibió un equipo cohesionado, afiatado, competitivo, con más de uno jugando en el exterior, independientemente del traspié de no clasificar por definición de penales al mundial de Qatar.

Lo más doloroso de todo es que el equipo corre riesgo de resquebrajarse por dentro, que se reparta entre quienes apoyan al “Mister”, como llama Carrillo a Reynoso, y los que no comulgan con su forma de dirigir a la escuadra; si fuera así, podrían marchar rumbo a la implosión y ¡no hay derecho! Como tampoco hay derecho que los peruanos nos dividamos entre quienes apoyamos a morir a “La Bicolor” y los que ya no toleramos su mediocre actuación. Atrás parece haber quedado la sólida unión de las familias peruanas en torno a nuestra selección, al verle APTITUD.

“Asumir la responsabilidad” es hacerse cargo, echarse sobre los hombros, asumir las consecuencias o resultados negativos. En este caso, en mi opinión de hincha —no soy experta ni pretendo serlo—, se ha insistido en los desaciertos, dejando por ejemplo fuera de las convocatorias a jugadores que vienen anotando goles en sus clubes o aquellos que juegan en ligas tan competitivas como la europea, caso Oliver Sonne de Dinamarca, lo cual es INCONCEBIBLE.

“Asumir la responsabilidad”, con todo respeto señor Reynoso, es dar un paso al costado en el cargo al no haber dado la talla; eso es lo digno. Sea consecuente y renuncie.