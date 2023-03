Las mujeres nunca la hemos tenido fácil, multiplicamos esfuerzos para poder acceder a las mismas oportunidades que los hombres en el plano personal y profesional. A pesar de los avances significativos para emparejar el suelo, sobre todo en materia legislativa a fin de que partamos todos del mismo punto de partida, las brechas saltan a la vista. Ya no se trata solo de tener capacidad de goce sino también de ejercicio en los mismos derechos y trato igualitario sin discriminación entre hombres y mujeres; urge llevar del papel a la práctica la reivindicación de nuestros derechos a la igualdad de género y autonomía para gerenciar el proyecto de vida que nos apetezca elegir, aquello de “Igualdad Real”. Por mucho entusiasmo de la gente y colectividad social, no podremos avanzar a grandes pasos sin la voluntad política de los gobernantes que, en los últimos años, no solo se han mostrado reacios a dar sostenibilidad a las políticas públicas ya existentes, sino que en muchos casos nos han devuelto a épocas de barbarie.

Si quienes ejercen el poder político no se involucran y hacen suyo el pleito de la defensa y promoción de los derechos de la mujer, esta problemática multidimensional continuará con el desenlace fatal de niñas y mujeres desaparecidas y de feminicidios. En el primer caso, 5,380 reportadas como tal y, en el segundo, 137 mujeres asesinadas por acción de sus parejas (cifras de cierre del 2022 dadas por la Defensoría del Pueblo). Vergonzosas brechas deben acortarse hasta cerrarse, como la salarial, donde la mujer gana 544 soles mensuales menos que un hombre haciendo el mismo trabajo; y la digital, tema intersectorial con educación, por el cual 2 de cada 10 personas que domicilian en las zonas rurales tienen acceso a Internet, a contraposición de Lima, donde 7 de cada 10 sí cuentan con el servicio, según el INEI al 2022. Y, de este universo, ¿cuántas serán mujeres? Sin conectividad, la posibilidades de aprender y trabajar disminuye para nosotras. También está, según la ONU, que 3 de cada 10 estudiantes son mujeres en áreas de ciencia y comunicación, claramente por los estereotipos en las carreras de estudio. Y la cereza del helado, la reciente declaración de Antonio Guterres, secretario general de la ONU: “La igualdad de género tomará 300 años”. ¡Estamos a años luz aún!