Por Amador Saba, gerente de Ingeniería y Sostenibilidad Terminal Internacional del Sur S.A.

En un mundo cambiante, las relaciones entre el Estado y las empresas se han convertido en un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Más allá de los intereses particulares, es esencial que prevalezcan los intereses comunes. Desde mis funciones en Tisur, he tenido la oportunidad de ser intermediario entre el Estado y la empresa privada desde hace casi 15 años, y mi experiencia me permite afirmar que esa interacción, que no siempre es fácil, es crucial para alcanzar objetivos comunes que beneficien a la comunidad.

Esta relación debería estar basada en dos principios fundamentales: el interés público y la transparencia. Si ambas partes buscan el bien común, entonces la cooperación traerá beneficios para todos. Sin embargo, si las empresas están más interesadas en sus ganancias particulares que en el interés público, la relación se vuelve turbia; y, ante la falta de transparencia, la confianza se debilita y la cooperación desaparece.

El trabajo para construir una relación fuerte y transparente entre la empresa y el Estado debe ser prioridad. Si el Estado tiene una política clara y las empresas comprenden el alcance de su responsabilidad social, entonces la cooperación se convierte en más armoniosa y provechosa. Esto se traduce en un compromiso que no solo cumple con las regulaciones estatales, sino que también supera las expectativas en términos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

Desde Tisur buscamos continuamente formas de reducir el impacto ambiental, trabajamos estrechamente con el Estado para cumplir con los estándares ambientales y, al mismo tiempo, avanzamos en iniciativas que van más allá de las regulaciones. Por ejemplo, entre nuestros programas de responsabilidad social tenemos: Semillero Tisur, donde buscamos el desarrollo integral de los niños de nuestra provincia; Beca Tisur, donde otorgamos becas a jóvenes de escasos recursos; hemos gestionado más de 10 Obras por Impuestos en toda la provincia de Islay; entre otros.

Estas iniciativas nos permiten contribuir al crecimiento de la región y a la mejora de una comunidad que se encuentra constantemente en búsqueda de progreso hacia un futuro mejor. Creo firmemente que con esta cooperación podemos construir un futuro más sostenible y próspero para todos. Cuando las empresas y el Estado trabajan de la mano con un propósito compartido, pueden lograr resultados extraordinarios que trascienden los límites de lo empresarial y tienen un impacto duradero en la comunidad y el país.