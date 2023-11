Las PASO están en debate. Hay un consenso emergente a favor de ellas desde la sociedad civil, academia y empresariado. Se han dado algunas voces críticas. Acá respuestas a siete argumentos.

1. “Las PASO se implementaron y no funcionan”. No es cierto. En Perú se han aplicado primarias cerradas voluntarias. El mecanismo electoral vigente aprobado en 2019 es de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero nunca se ha implementado. El Congreso suspendió su aplicación en 2021 y 2022.2. “Las PASO son una copia de modelos extranjeros”. No es cierto. En todas las Américas se dan elecciones primarias. La versión peruana respondió a un diagnóstico. En Argentina los ciudadanos votan por listas parlamentarias cerradas; en Perú, candidaturas individuales. En Uruguay no son obligatorias dada su cultura democrática.

3. “Alguien no militante no debería decidir sobre el partido”. Discutible. Deberíamos aspirar a modelo “un militante, un voto”. Sin embargo, hoy no gozamos de militancias significativas ni comprometidas. En las últimas primarias, el ausentismo bordeó el 90%. Con PASO, las candidaturas serían definidas por poquísimos afiliados comprometidos y muchos simpatizantes no afiliados

4. “Las PASO debilitan la competencia interna de partidos”. No es cierto. En el sistema actual, prácticamente no existe competencia. En las últimas elecciones, en solo 1.5% de más de 13 mil procesos de elección interna hubo más de una lista en competencia. Con las PASO se podría mejorar ese ratio significativamente.

5. “La propuesta del Congreso sí permitiría que los ciudadanos voten en primarias”. Media verdad. En el dictamen se cuenta con 3 opciones de primarias. Solo en una de ellas pueden votar los no afiliados siempre que previamente se inscriban para votar en las internas de un partido.

6. “En las PASO cualquier afiliado puede solicitar que se incluya su candidatura sin filtros”. No es cierto. Para ser candidato, debes ser afiliado con un año de antigüedad. El partido establece requisitos y filtros. Además, los partidos pueden designar hasta el 20% de las listas, respetando la democracia interna.

7. “En la propuesta del Congreso sí habrá valla y tendremos menos partidos”. Muy discutible. Los partidos tienen un incentivo para elegir la opción de delegados por su menor costo y esfuerzo. En la elección de 2021, 17 partidos optaron por delegados. En esta opción, la valla de exclusión es extremadamente fácil de cumplir. Tendríamos más de 30 partidos, cuando la población preferiría menos de 10.Las PASO no son la panacea, ni resolverán por sí solas nuestras desgracias políticas. Son solo un paso de una maratón. Seguramente imperfecta y mejorable, pero claramente superior al sistema actual y al propuesto por sectores congresales.

