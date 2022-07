El presidente de la República ha tenido un discurso más de un candidato ciego y sordo. Candidato porque muchos de sus discursos continúan siendo promesas de algo que va a hacer y que todavía no vemos ningún avance, las promesas y reformas que dice hacer y que –al igual que hace un año– no ha habido mayor avance.

Ciego porque aparentemente nos ha pintado en el 80% de su discurso un país que está en pleno crecimiento y bienestar y que todos los problemas están resueltos. Nos ha pintado un país completamente distinto al que millones de peruanos, familias, mujeres y jóvenes estamos viviendo y hay una ceguera muy marcada de parte del presidente.

Y finalmente sordo porque entró con mucha fuerza y agresividad a defender, pero más allá de su defensa personal a las acusaciones que tiene, su sordera ha enmudecido a una mayoría de la población que lo rechaza, que desconfía y que tiene preguntas y dudas, y simplemente la ha ‘muteado’.

Ha callado frente a los muy válidos y justificados reclamos de toda la población. Población que le ha sido opositora desde el principio y población que votó por él. En todos los estatus sociales, las regiones, hay cuestionamientos gravísimos en contra de él. Ha sido un discurso lamentable a la Nación. Otra vez no tenemos un 28 de julio para celebrar sino para estar totalmente indignados de lo que está pasando con nuestras autoridades. Y hay dos canales. Un canal, que es el legal, hay que seguir apoyando a la Fiscalía, al sistema de justicia, al Congreso, que sigan el orden constitucional para llevar todas las investigaciones y lo más pronto se sepa la verdad de los sucesos, en donde claramente hay un entorno de gente prófuga con muchísimas acusaciones y evidencias. Eso tiene que tener su camino legal y constitucional; pero hay otro camino, que es más importante, que es el de la institución presidencial y la confianza de los ciudadanos. Yo creo que ahí ya no hay retorno. No hay que tener ninguna acusación o evidencia más de la pérdida de confianza que tiene la ciudadanía, hay un total desasosiego sobre su incapacidad de reconocer sus errores.