El último fin de semana, hice una pregunta en redes a modo de ejercicio. ¿Qué tendría que pasar desde el gobierno o Congreso para que tú y cientos de miles de peruanos decidan salir a marchar masivamente en cada ciudad del país?

Para un grupo, ya deberíamos estar en marchas multitudinarias. José: “No hay nada más antidemocrático que tener al Movadef en Palacio”. Lucía: “En teoría hay hoy mucho más razones que en otros momentos críticos”. Hortencia: “Ya está pasando. Todos deberíamos salir a las calles a protestar contra este gobierno”.

Para otro grupo, existen escenarios concretos que podrían activar la movilización. Sebastián: “Que la Presidencia del Congreso se ponga la banda presidencial nuevamente”. Fernando: “Que se pretenda cambiar la Constitución de manera ilegal”. Víctor: “Indulto a Antauro Humala”. Marcia: “Que se intenten perpetuar en el poder (como en marchas 2000). Que se dicte una ley en contra de derechos ganados de minorías (marcha Ley Pulpín 2015). Que se haga una repartija en la elección del TC (marchas 2016). Que se coloque un presidente ilegítimo (marchas 2020)”.

Las respuestas mayoritarias no tuvieron que ver con situaciones actuales o futuras, sino con la ausencia de liderazgo: Pía: “Saldría a marchar mañana. Pienso que el vacío está del lado de instituciones y líderes con credibilidad que convoquen”. Fiorella: “Es que nadie te representa: ni el gobierno ni oposición ni ningún partido”. Nicolle: “Un líder de oposición que no divida, que nos una. Que no defienda a su partido sino el bien de todos”. Rolando: “Que la convocatoria sea hecha por otros personajes, que los actuales ni aparezcan”.

La ciudadanía tiene el poder de movilizarse para resguardar la democracia, derechos y desarrollo. Un sector de la izquierda ha perdido legitimidad tras su silencio cómplice de excesos y alertas del gobierno. Un sector de la derecha también, tras su griterío de fraude y golpe sin sustento. Los ciudadanos estamos listos, a la espera de nuevos liderazgos políticos. Equipos, no caudillos. Como sabiamente me mencionó Carmen: “No será hombre, ni mujer. La líder se llamará multitud”.

