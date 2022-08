[Opinión] Álvaro Henzler: Coalición ciudadana

Nuestro país vive hoy uno de sus tiempos más amargos, fragmentados y polarizados. Mientras una amplísima mayoría estamos inmóviles en un sótano oscuro, hay dos aplanadoras que destruyen nuestra patria. Una, el gobierno que desgobierna con acusaciones de corrupción que pesan sobre el presidente Castillo y su entorno. Acciones y omisiones de su gobierno están desmantelando la capacidad del Estado para garantizar el bienestar ciudadano. Otra, el Congreso, tomado por una masa crítica de mafias que han aprobado contrarreformas para favorecer intereses particulares, muchos ilegales e informales, e impulsando proyectos que afectan derechos fundamentales.

Aunque gobierno y facciones del Congreso lo niegan con excusas vacías, la ciudadanía lo sabe perfectamente. Toda encuesta seria en el país evidencia el abrumador desprestigio de ambos poderes del Estado. No nos representan. La gran mayoría de peruanos que estamos en el sótano la tenemos aún más difícil. Pues unas minorías, muy pequeñas pero con alta influencia mediática, han sembrado una narrativa muy peligrosa. Una minoría de derecha acusa a todo votante o simpatizante de Castillo de terrorista, comunista o ignorante. Y otra minoría de izquierda acusa a toda oposición o votante de Keiko de fascista, golpista o bruto-achorado. Es un simplismo infantil y destructor, poco democrático, que nos hace inviables como nación. Frente a las aplanadoras y minorías extremistas, ha surgido la Coalición Ciudadana, una unión de más de 150 organizaciones muy plurales: activistas, empresariales, eclesiásticas, regionales, juveniles, que votamos diferente en 2da. vuelta y que, en una diversidad de campos, también opinamos diferente. La diferencia no nos descalifica. La unidad nos diferencia. Queremos trabajar no por salidas simplistas, sino por soluciones integrales para reconstruir nuestro país y recuperar la política. Sal del sótano. Únete en coalicionciudadana.pe.