Tras el voto de confianza al peor gabinete de la historia, el país sigue a la deriva, Castillo no da la talla, su silencio no es gesto de sabiduría sino de incompetencia; Bellido fue al Congreso por los votos, no por la confianza, que en realidad no la tiene. Y su presencia generó repudio por ofensas a la congresista Chirinos.

Maraví no renuncia a pesar de irrefutables vínculos con Sendero, Cerrón enfrenta pedido de prisión preventiva por el caso dinámicos del centro. Con las aguas turbias, Francke en el MEF, intenta, sin éxito, dar señales de confianza.

La confianza congresal permite ganar tiempo. Los cuestionamientos al gabinete podrían provocar interpelación de ministros como ha sucedido en varios gobiernos.

El pedido de facultades delegadas al Ejecutivo puede gatillar un nuevo conflicto con el Legislativo, como otorgar facultades a un Ejecutivo que no muestra capacidad.

Castillo en el Vraem propone debatir sin zapatos, pero sale corriendo de Lima, evita el periodismo y pecha desde lejos. Su último mensaje televisivo, no califica de “gobernar”. Ni una palabra sobre la inversión privada, el país no sobrevive solo con asistencialismo. El desgobierno no es culpa de la oposición, es la falta de liderazgo, conflictividad en la cúpula y un “gabinete manchado” con cero propuestas.

El Perú está sin piloto. “Ya sabemos por qué Castillo propuso convertir Palacio de Gobierno en Museo, y es que él está de adorno”, dicen.

El “presidente perdido” y un gabinete “que no da confianza”, sin gestión, ni propuestas, hacen que sea imposible buscar consenso. El Perú es rehén de estas incapacidades, los pobres serán el daño colateral de esta aventura. No será el Congreso quién reclame cambios ni la renuncia o vacancia de Castillo, sino la población misma.

Castillo no tiene carisma ni verbo de Chávez o Fidel, tampoco tiene la calle ni las fuerzas armadas para sostener este fracaso.