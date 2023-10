La única forma de reducir la pobreza es con el crecimiento y ello implica generar riqueza a través de la inversión. No todo crecimiento “es suficiente” para reducir la pobreza, necesitamos crecer sostenidamente alrededor de 6%. Información actualizada señala que la pobreza monetaria en el Perú llegó a 27.5% en 2022, 7.5 puntos porcentuales más que en 2019, es decir, hay 2.5 millones más de pobres. Este aumento no solo es fruto de la pandemia, es la desastrosa gestión de Castillo y la izquierda. Habíamos reducido la pobreza desde 58.7% (2008) al 20.2 % en 2019. Castillo, como algunos anticipamos, trajo más pobres al Perú a pesar del eslogan de campaña “no más pobres en un país rico”, como si la frase fuera suficiente para lograrlo. Sin estabilidad no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin el crecimiento sostenido reducir la pobreza es imposible. La situación global complica el escenario, pero no es la causa principal del deterioro económico.

La reducción de la pobreza en el Perú se logró gracias al modelo económico que algunos pretenden cambiar y que por años permitió un crecimiento alrededor de 6% o 7%. También, requerimos reformas de Estado, seguridad jurídica, predictibilidad en reglas de juego y un Estado eficiente del que carecemos. Los programas sociales mitigan la pobreza, pero el crecimiento no se sostiene con programas sociales.

La relación entre más pobreza y bajas tasas de crecimiento es directa. Hasta 2013, el crecimiento económico fue efectivo en la reducción de pobreza y a partir de 2015 o 2016, el crecimiento se ralentizó, desacelerándose el ritmo de reducción de pobreza.

Si el crecimiento de 2023 es ligeramente positivo o nulo, se incrementará el número de pobres. Así, con crecimientos mediocres tomará años recuperar los niveles de pobreza prepandemia. La economía está en pausa.