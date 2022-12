Un mundial diferente, no solo respecto de la época del año (vs. junio/julio) para evitar el excesivo calor. Primera vez en mundo árabe, con cultura y valores diversos y diferentes al mundo occidental: restricciones en vestimenta, consumo de alcohol, etc. Hay beneficios para el anfitrión, vinculados a imagen, turismo e inversiones. El de Qatar es el mundial más costoso de la historia: el gasto/inversión llega a US$200,000 millones (8 estadios, aeropuertos, metro, etc.), 19 veces más que Rusia 2018, quintuplica la inversión conjunta de los últimos 6 mundiales (US$42 mil millones), igual a toda la producción anual de Qatar. El Mundial será visto por el 65% de la población de 8 mil millones), 20% más que el de Rusia. Qatar (población 2.7 millones) tiene un PBI per cápita de US$68,621 (vs. US$6,678 de Perú).

Un mundial cuestionado “se juega en cancha lodosa”. Algunos refieren a doble moral occidental. ¿Fue un error otorgar la sede del mundial a Qatar? ¿Hubo alguna dádiva? Lo concreto es que se está jugando, estos aspectos debieron ser evaluados antes y deben servir para futuras decisiones. Los mundiales son encuentro de culturas, pero FIFA priorizó el dinero, a pesar de la criminalización LGTB, restricción al derecho de las mujeres y la explotación de trabajadores inmigrantes.

En política, Qatar es acusado de apoyar grupos radicales/terroristas, ha mantenido relaciones con EE.UU. e Israel a pesar de los vínculos con Irán y Turquía. Mantiene una relación difícil con Arabia Saudita, la mayor economía del Medio Oriente.

En lo deportivo no faltan las sorpresas como derrotas de algunos favoritos. Los mejores jugadores de la última época, amigos y rivales, Messi y Cristiano, juegan su quinto y último mundial. El planeta está semiparalizado un mes.

