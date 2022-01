Castillo ni Cerrón son Chávez por capacidad, carisma y ni por la relación que tenía este con sus Fuerzas Armadas; podrían parecerse más al ‘limitado’ Maduro. La ideología de Cerrón, el ideario de Perú Libre y las ‘promesas de Gobierno y campaña’ se parecen mucho al caso Venezuela: Asamblea Constituyente, populismo, deterioro de la economía, alza del dólar, etc.

Aquí, algunos datos:

Salario Mínimo: US$0.25 mensuales (por ello nadie trabaja).

Pobreza: llegaría al 94.5% de la población, 19 de cada 20 venezolanos.

Hiperinflación: 2,959% en 2020, el dólar igual a 4.74 bolívares digitales.

Crisis sanitaria y sin medicinas (no solo por COVID-19), hay otras patologías desatendidas como tuberculosis, paludismo, sarampión, fiebre amarilla, malaria, VIH, desnutrición.

Desempleo: 50% de venezolanos mayores de edad sin trabajo, movilizarse (US$0.30) cuesta más que el sueldo oficial.

Remesas: familias venezolanas sobreviven vía remesas de migrantes del exterior o cambiando dólares, aprovechando tipo de cambio del mercado negro.

PBI: cayó 74% entre 2014 y 2020.

Migración: 6 millones forzados a migrar para sobrevivir, buscando empleo; en Perú hay 1´300,000 venezolanos (y Colombia es el principal destino con 1´700,000).

A Venezuela no llega la inversión privada, hay escasez y deterioro del empleo; hay baja recaudación tributaria por inactividad empresarial, también deterioro y desatención de necesidades básicas. El sentido común indica que si el Chavismo hubiera sido beneficioso la población no tendría que huir. Nadie emigra para peor. No tiene sentido intentar imitarlo. El socialismo del siglo XXI ha fracasado.