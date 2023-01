El país enfrenta una coyuntura violenta, ‘promovida’ por la izquierda, incluyendo congresistas de bancadas que votaron por la vacancia de Castillo. Jurídicamente este gobierno es la continuación del anterior.

Hay fallecidos y policías quemados por las protestas. Los paros afectan el bolsillo de los más vulnerables. La campaña navideña suele ser la mejor época, pero las ventas cayeron en S/16,500 millones. El turismo es uno de los sectores más afectados. La imagen Perú está dañada: Cinco aeropuertos y 200 vías tomadas. Hay países que sugieren no venir.

Perú, ahora, pierde casi S/7,000 millones tras las paralizaciones: hay alimentos perecibles, transporte y comerciantes afectados. Los ‘vándalos’ apuntan a activos críticos (gas, carreteras, aeropuertos), financiados por narcotráfico y minería ilegal, y azuzados por ‘proterroristas’ camuflados.

El Gobierno de Castillo fue una pesadilla, y tras el autogolpe, Boluarte asumió y pidió tregua. La oposición hoy es la izquierda que la eligió en la plancha de Castillo. Necesitamos gobernabilidad, paz social y crear empleo para reencauzar el país, tras seis presidentes en seis años. La inversión privada está a la expectativa de nuevas elecciones; 2023 será un año para sobrevivir

Los revoltosos son los agresores. Las fuerzas del orden los repelen en defensa del país. Las protestas son apoyadas por una coalición internacional del socialismo del Siglo XXI.

Los pedidos de la izquierda radical demuestran chantaje: Castillo no debe ser liberado; Boluarte es la sucesora constitucional y exigir su renuncia no tiene asidero legal; el Congreso tiene mandato vigente; la Constitución tiene mecanismos para su reforma. La Asamblea Constituyente no está en agenda ni es el momento.