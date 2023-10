El fracaso del modelo socialista del siglo XXI ha incrementado la pobreza generando un descalabro económico continental con la promesa de un futuro mejor que nunca llega.

En Argentina, la pobreza llega a 45% con inflación anual de 123% a junio. Venezuela desde Chávez sucedido por Maduro ha producido la mayor migración histórica en el continente americano, más de 7.7 millones buscando pan y trabajo. Bolivia anuncia que se quedaría sin gas para 2029, desde Evo se ahuyentó la inversión extranjera y se dejó de explorar en nuevos yacimientos.

Perú otrora milagro económico sudamericano arrastra desde 2016 incertidumbre política; “coronó” eligiendo al incompetente y corrupto Pedro Castillo. Bastó año y medio para desmantelar la economía, que crece anualmente menos de 1%, con inversión privada negativa. Chile eligió a Boric, promotor del vandalismo de octubre de 2019; no pudo cambiar la Constitución como pretendía. También, la estatal Codelco está en crisis. Colombia eligió en agosto de 2022 al exguerrillero Gustavo Petro, que enfrenta acusaciones de financiamiento del narcotráfico en campaña.

En Brasil regresó Lula a pesar de las acusaciones de corrupción, creciendo por debajo de su enorme potencial. Argentina y Ecuador ad portas de elegir nuevo presidente, podrían iniciar cambio de rumbo con Milei y Noboa vs. Kirchnerismo/Peronismo y Correismo (Luisa González), respectivamente.

Nuestro continente no debe seguir postergando su desarrollo y crecimiento votando por el socialismo del siglo XXI. El desastre económico continental es palpable (la cúpula izquierdista se enriquece a costa del pueblo que dicen representar). En campaña ofrecen lo que no podrán cumplir porque el modelo no da para más.

VIDEO RECOMENDADO