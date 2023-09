Se cumplieron 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo mandato era “explicar” lo que ocurrió durante la época del terrorismo e intentar reconciliar a los peruanos. No obstante, la presunta reconciliación que debía partir por condenar al terrorismo encontró justificaciones vía el relato del “conflicto armado interno”, distorsionando la historia.

Lo que sucedió fue terrorismo, porque grupos armados atacaron a la población y destruyeron bienes públicos y privados, y las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar en defensa del Estado y la democracia (hoy todavía existen rezagos de terrorismo, como la reciente emboscada con 4 militares asesinados).

Si bien pudo haber algunos excesos en el proceso que no se justifican, ni tampoco lo convierten en una política de Estado, colocar la respuesta militar en defensa del país al mismo nivel que los ataques terroristas hace irreconciliable esta narrativa con los más de 25,000 muertos y cuantiosos daños materiales.

El relato de la CVR no une, si no desune al desconfigurar lo ocurrido en la época nefasta del terror. Esta omite la versión y testimonios de las Fuerzas Armadas que luchaban en terrenos lejanos, hostiles y abandonados, relativizando la heroica labor militar (principales víctimas de esta lucha) y a la vez al terrorismo cruel y sanguinario. Por ello, el abandono del Estado no justifica la barbarie terrorista como la izquierda lo presenta.

Debe registrarse la verdad, aunque no haya reconciliación. No se puede ser complacientes con la narrativa del terrorismo, que nunca pidió perdón, por ello, la CVR ni reconcilia ni tampoco dice toda la verdad.