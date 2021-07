Castillo ya es presidente y es necesario una dosis de realidad y pragmatismo. Del 50% (de votos) con que ganó, solo obtuvo 18% en primera vuelta. El resto es prestado. Los resultados de su gestión confirmarán o no el apoyo poblacional de sus propios electores. Si la economía no se reactiva y se afecta la economía popular o los conflictos políticos/ideológicos arremeten, la aprobación de Castillo se deterioraría rápidamente.

Los electores de Castillo podrían renegar pronto de haber votado con el “hígado antifujimorista” sin pensar en las consecuencias para su propio bolsillo, empleo o familia. Con pandemia y con crisis económica no habrá luna de miel. La continuidad acelerada del proceso de vacunación es esencial. La tarea de Castillo será construir legitimidad con un escenario polarizado, deberá demostrar liderazgo suficiente para dirigir el país y un equipo de gobierno sólido.

La primera batalla de Castillo será en lo interno, con el rol de Cerrón y la relación con el partido Perú Libre. La población eligió a Castillo, no a Cerrón. Cerrón no parece “el portero” sino el vocero; sus ideas fueron ratificadas en el reciente plenario del partido. Cambios en la Constitución o “cambiar la Constitución” (no es lo mismo) no parece urgente, será una pérdida de tiempo en una coyuntura de crisis. ¿La población exige una nueva Constitución? ¿Entiende la problemática?

Castillo debe construir una nueva oferta como gobierno, ya no electoral, ni del partido o de una persona, sino en beneficio del país; de otra forma, no podrá atender el desafío político y económico que se presenta, ni construir gobernabilidad con el Congreso y la población. La oposición con María del Carmen Alva ha ganado la presidencia del Congreso; se espera respeto a la Constitución y la democracia.