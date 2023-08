-Distraídos como estamos con estos necios revoltosos, no estamos mirando lo que pasa en nuestra vecina Bolivia. Aquí los rojos peruanos hablan de una democracia que se ha vuelto una dictadura, pero no dicen nada de su admirada Bolivia, donde están ahora mismos presos el líder opositor Camacho y la expresidenta Añez y en donde más de cien políticos están siendo acosados por una fiscalía y un Poder Judicial controlados por el partido gobernante MAS. Allí sí los hipócritas de Verónika Mendoza, Anahí Durand, Mirtha Vázquez, Sinesio López, Mohme y el resto de esos se quedan calladitos. La verdadera “demodura” es la boliviana de Arce (que anda enfermo y peleado con Evo), no este gobierno tan frágil de Boluarte. Lo que pasa es que aquí están sacando a la caviarada de los puestos claves y eso es “dictadura” para los zurdos criollos. Otro aspecto preocupante en Bolivia para todos sus vecinos es el pase decidido de este país a la esfera antioccidental. Después de entregarle su litio a rusos y chinos o tratar de usar el yuan chino como moneda de cambio en lugar del dólar que casi no tiene en sus reservas, La Paz acaba de firmar un convenio misterioso con el siniestro Irán de los ayatolas, con aspectos hasta militares. Después no se sorprendan de que Puno esté tan inestable con este vecinito al lado.

-Muy tonta y masoquista Dina Boluarte de asistir a ese Te Deum sabiendo que el cura Castillo es rojimio e iba a hacerle su show. Mejor hubiera dedicado su tiempo a otra cosa. ¡Además, toda esa ceremonia es aburridísima! La Iglesia tiene que cambiar su liturgia, porque la que tiene ahora es demasiado larga y tediosa para el mundo tan acelerado de hoy. Un milenial no te aguanta una misa y menos un Te Deum.

-PD: Tras hacer mil gestiones, apareció mi maleta… ¡Gracias a las personas que leyeron u oyeron mis invocaciones e hicieron esto posible! Moraleja: Pónganles siempre esos tags rastreadores con el celular. ¡Y recen cuando viajen por Iberia!