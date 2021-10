-El doble rasero con los caviares o eso de medir con varas distintas dos situaciones iguales solo por sus protagonistas es ESCANDALOSO en el Perú. Esta tan politizada fiscal Zoraida Ávalos se ha metido a acusar nada menos que de homicidio a Merino, Ántero y Rodríguez simplemente por la presión caviar.

¡No me vengan a decir que es una simple coincidencia que los abogados acusadores son de la ONG IDL, esa misma que campea a sus anchas por toda la justicia peruana! ¿Acaso Zoraida va a acusar también de asesinato a Sagasti, su premier Violeta Bermúdez y sus ministros por los manifestantes muertos en Ica durante la protesta agraria? No digo que acuse a Sagasti ni a Merino porque sería disparatado hacerlo con ambos (y esta excesiva politización de la Fiscalía peruana es una gran responsabilidad de casi toda la prensa peruana, que les endiosó y aceptó todas sus exageraciones). El resultado va a ser que ningún gobernante va a querer enfrentar algaradas callejeras porque después la Zoraida de turno vendrá contra él.

Otro doble rasero se ha visto con este Salas Arenas del JNE, que fue durísimo con varios partidos (Olivera, PPC, etc.), pero que increíblemente ha permitido que la inscripción electoral del caviarazo Partido Morado permanezca. ¿Y qué me dicen del caviarazo magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, al que ahora le han descubierto un plagio y antes la mentira con un doctorado y no le ha pasado nada? Eso le sucedía a su colega Sardón y la caviarada le desollaba.

-No sé con qué cara Tola, Pedro Salinas, RMP, Renato Cisneros y otros se meten ahora a criticar a este gobierno después de que colaboraron a que gane con sus actitudes. Mejor quédense calladitos.

-No me canso de advertirles: en este mes se darán los ascensos militares. Si estos comunistas colocan a sus uniformados en los puestos claves de los organigramas castrenses, este partido estará ya perdido.

