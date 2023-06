[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Zoraida limpió a CSM”.

¿Quién limpió al juez César San Martín (CSM) de los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal por su llamada a su colega Ríos? Pues nada menos que la exfiscal Zoraida Ávalos, que desestimó la investigación preparatoria mediante el oficio 154-2018, firmado por ella misma. ¿Y quién ha encabezado el pedido reciente de una reunión del pleno de la Corte Suprema para defender a Zoraida? Pues nada menos que ese mismo gran juez CSM. ¿Después se atreven a decir que no hay “red caviar” (a la que el mismo CSM reconoció en unas declaraciones públicas)? Que este tipo de cosas no las saquen la mayoría de los coleguitas por miedo, complicidad o desinterés no significa que no sucedan. Es como El Comercio, que hasta ahora no ha publicado una línea, en digital o impreso, sobre lo revelado por Hudtwalcker respecto a que en los audios de la DEA no se es escucha nada de esos supuestos US$15 millones que Keiko le habría entregado a Joaquín Ramírez. Eso se tira abajo ese irresponsable reportaje de Cuarto poder, que desestabilizó la segunda vuelta de las elecciones de 2016 con una acusación serísima que no tenía más sustento que los dichos de un tipo medio raro desde Miami (no discuto que haya sido verdad o no. Lo que NO puedes hacer es soltar algo así sin pruebas). Incluso ha habido un comunicado de Fuerza Popular al respeto y hasta el momento de escribir estas líneas no veo nada reseñado en EC. Hasta en La República han dado cuenta. EC no tiene por qué defender con su silencio ahora la salvajada periodística que hizo la otrora todopoderosa Clara Elvira Ospina, esa caviaraza a la que le regalaron por años (2012-2021) el más absoluto control de Canal 4 y Canal N, los que puso a disposición de la caviarada y del lagarto Vizcarra.

PD: Leo en La Razón y Expreso que los tres asesores (Roger Rodríguez Santander, Vanessa Tassara y Óscar Pazo) del magistrado TC Monteagudo son caviares. Con razón ahora Monteagudo es el lunar caviar en el actual TC…