Mueven a risa esas encuestas telefónicas de la ONG Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicadas en La República. El 23 de mayo le daban 10 puntos de ventaja a Castillo (cifra insólita que no se acercaba a ningún otro sondeo publicado en esos días) y resulta que ayer colocan a Castillo a solo dos puntos sobre Keiko. ¿No parecería evidente para cualquier suspicaz que estos (tanto esa ONG como el pasquín de la nefasta familia Mohme son conocidamente de izquierdas) trataron de “inflar” a Castillo para buscar asegurar su triunfo y que ahora no les ha quedado más remedio que “alinearse” con lo que más o menos auguran el resto de encuestadoras, dado que ya les era insostenible darle tanta ventaja a Castillo? ¿Cómo así se reducen repentinamente ocho puntos de distancia entre ambos candidatos en una semana? Han quedado con el mismo rigor de IDICE.

Una pena que el IEP haya quemado así el supuesto prestigio académico que tenía. Ya así no puedes tomar en serio a cualquier tipo del IEP cuando leas u oigas algo de estos (es como respetar a la roja Jacqueline Fowks como periodista después de leer sus sesgados despachos como corresponsal para el diario español El País). Me imagino que a sus financistas BBVA, Telefónica, USAID, CFI y CARE Perú no le hará gracia esto. El IEP debería imitar a Tuesta, que dejó de sacar la encuesta PUCP por tantos patinazos. ¿Y cuánto les paga Mohme por cada encuesta? Deberían figurar los costos de cada encuesta dentro de la ficha técnica. Sería lo más transparente.

-Me pregunto qué más le sacará el fiscal Pérez u otros a Keiko en esta semana crucial. El IDL está muy calladito. De hecho, se van a “filtrar” más “guardaditos”.

-Todo peruano que tenga parientes afuera debe presionarles al máximo para que vayan a votar, como sea. Ya es un deber patriótico. Ese casi millón de votos puede salvar al Perú del comunismo.

Empate técnico en el último simulacro nacional Datum. Además, entrevista a Luis Carranza, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, y conversamos con Carlos Ortega, sindicalista venezolano en el exilio.