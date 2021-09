[Opinión] Aldo Mariátegui: ¿Y Sendero? ¡Bien, gracias, anda campante por el gobierno!

Tenemos a un primer ministro Bellido al que le gustaba elogiar a terroristas muertas como Edith Lagos y tomarse fotos juveniles con Abimael de fondo, además de soltarle una pachotada como “¿qué tienes contra los senderistas?” a la entrevistadora Karenina Bayona de Inka Visión (quien después fue despedida por el “valientísimo” gerente Walter Cervantes, flor de poca cosa). Tenemos a un ministro de Trabajo caradura que acumula millas de expedientes de senderismo. Tenemos a un dirigente del Movadef (el brazo legal de Sendero Luminoso) que fue a visitar ayer a la PCM (y parece que por turismo, porque todos niegan adentro haberle tratado). Tenemos a Moisés Chipana y Mery Coaila, elementos cercanos al Conare-Movadef, no solo ligados al presidente Castillo, sino que incluso le están armando un partido político. Tenemos a una viceministra de Inclusión que juntaba firmas para el Movadef... ¿Sigo? En suma, tenemos un gobierno que apesta a senderismo, aunque no falta el imbécil que tilda de “macartista” al que señala esto o, si no, le acusa de “terruquear”.

Oigan, Sendero Luminoso fue una banda que asesinó cruelmente a miles. Destruyeron miles de familias. Sus lineamientos eran polpotianos: iban a exterminar a varios millones. Está bien que desde siempre seamos conocidos afuera como un país de gallinas, pero ya tanta pasividad es asquerosa. Ese nuevo Sendero que es el Movadef no puede andar metido así de campante en el poder… ¡Hasta los coleguitas vizcarriscastilloides se han dado cuenta de esta infiltración!

Y ojo que no he incluido en esa linda galería a la ministra Anahí Durand, que fue pareja de un terrorista chileno del MRTA –al parecer, hasta tuvieron un hijo– después de que este ya había sido apresado (incluso le dedicó su tesis). ¿Se va a seguir permitiendo una situación tan indignante? ¿Qué dirían héroes como Bolognesi, Grau y Quiñones?