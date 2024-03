Como era de esperar, ya repusieron al fiscal Vela en su puesto en el Ministerio Público. ¿Acaso alguien dudaba de que la caviarada, con su inmenso poder sobre la justicia peruana, no iba a conseguirlo? Además, a Vela le defiende el figureti de Luciano López, quien, junto al insoportable Omar Cairo, les ha tomado el relevo a los ya más veteranos abogados caviares de antaño. ¡Ya quisiera que el PJ hubiese visto así de rápido mi eterno proceso contra el vocal San Martín, ese mismo que hasta ahora no culmina porque a la vocal Elvia Barrios aún no le apetece obedecer lo dispuesto por el Tribunal Constitucional!

A los jueces Ordóñez, Tapia y Cueva no les ha interesado un pepino que Vela le haya faltado el respeto al Poder Judicial cuando cuestionó tan insolentemente que sus colegas Torres, Medina y Carcausto hayan levantado la excesiva prisión preventiva a Keiko. Un fiscal es un funcionario público y no puede estar declarando lo que le sale de las narices, más aún si sus expresiones tienen un evidente sesgo político y van en contra de decisiones de otros poderes. Además, aquí no correspondía un amparo, sino que la vía correcta era la contencioso-administrativa para dilucidar si la resolución administrativa sancionadora impuesta por la ANC era pertinente.

Si estuviéramos en un país normal y no en esa caricatura, fiscales tan incinerados en su credibilidad profesional como Vela, Pérez, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez estarían hace rato fuera del MP, junto con su rival Benavides. -Leo que van a deslacrar el celular del finado Alan García, una maniobra evidente de distracción a estas alturas. Más curiosidad tengo por lo que se podría encontrar en el confiscado celular de Janet Talavera, exgerente de Comunicaciones del JNE y el MP y presunta interlocutora de Vela sobre actividades nada santas del JNE respecto a las últimas elecciones generales, según el colaborador Villanueva. Dicen que ya habría sido deslacrado hace seis meses, pero algunos medios aseguran que eso todavía no ha sucedido.

