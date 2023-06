[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Y Aníbal sigue feliz de la vida...”.

-Como Vizcarra y otros sinvergüenzas más que deberían estar hace rato tras las rejas, la golpista Betssy Chávez se la estaba llevando barata. Pero me indigna que aun el también otro golpista Aníbal Torres esté feliz de la vida, hablando barbaridades por doquier y comprando feliz en Wong, como si no hubiera pasado nada, mostrando un caparazón del tamaño de Vizcarra. No soy carcelero de nadie, pero en el Perú puedes intentar algo tan grave como ser cómplice directo de un intento de “putsch” y seguir tu vida como si nada, con la circunstancia agravante de mentir descaradamente y encima mostrarte insolente y procaz, como ese desequilibrado de Torres. Ojo que Betssy va a prisión por una irregularidad (falsear su domicilio), no por su delito en sí (y qué familia tiene esta, con ese pariente energúmeno soltándole un perro a la prensa. La gente que llegó al poder con Castillo sí que eran del fondo del barril).

-¿Qué dirán Vizcarra, los militares de la fotito, esos abogados tipo Omar Cairo y el 90% de coleguitas que justificaron y festejaron que el ‘Lagarto’ cierre el Congreso con este reciente fallo del TC, que desestima los “cierres fácticos” del Congreso? El único voto en contra fue del magistrado Monteagudo, que ha resultado un caviarazo.

-Todos los que vienen de Lima me comentan que el tráfico en Javier Prado mejoró bastante con ese intercambio que hizo el alcalde Muñoz y que tanto imbécil criticó. No soy fan de Muñoz, pero no me sorprende que su obra funcione a pesar de tanta chilla en contra. Eso de oponerse solo por ignorancia y mala leche es típico en el Perú; ya lo vimos con el zanjón de Bedoya, Larcomar, el by-pass de Castañeda en la avenida Arequipa y otras obras más que casi se frustran en su momento por oposiciones absurdas. “Sembrar cemento”, dicen estos necios cuando lo que más la falta a Lima es precisamente… ¡Infraestructura!

PD: ¿Por qué el Ejército gasta en refaccionar helicópteros rusos viejos en lugar de renovar la flota? ¿O alguien se está ganando su alguito?

