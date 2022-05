Dentro de las barbaridades diarias con las que este “gobierno” bombardea a nuestra salud mental acaban de aparecer unas iniciativas que podrían hacer crecer exponencialmente al narcotráfico en el Perú, lo que nos podría convertir rápidamente en un narcoestado, como esa Bolivia del dictador García Meza de los 80s. Me refiero a esos disparates de retirar todo el control militar/policial del VRAEM (que se sustenta en 42 bases), ordenarle a ENACO que compre TODA la producción de hoja de coca y lanzar una nueva doctrina sobre el problema llamada “autoeliminación”, que consiste en fantasear con que una liberalización total de los sembríos de coca va a conducir a que el cocalero se autorregule y ya no produzca hojas para la obtención de cocaína, sino solamente la cantidad necesaria para lo que el mercado legal demande para chacchado, farmacéutica, infusiones y saborizantes de gaseosas (que es muy poquito respecto a lo producido). Sobre lo primero, el Gral. Astudillo, que fue antes una autoridad en la zona, advierte que no solo el narcoterrorismo se va a expandir colosalmente sino que después va a ser muy largo y trabajoso volver a controlar el VRAEM. Lo segundo es una locura: ENACO no tiene los recursos ni para comprar toda la producción y menos para competir con los bolsillos de los narcos (hace unos años se planteó que USA adquiera anualmente toda la cosecha, a un precio razonablemente atractivo para que el cocalero le prefiera vender en lugar de correr riesgos con el precio del narco, y luego la destruya. La idea tiene sentido en el aspecto de que eso les saldría bastante más barato que toda la lucha antinarcos actual y los costos de la droga sobre su sociedad). Lo tercero (”autoeliminación) es como darle las llaves de una licorería a un alcohólico y pretender que no se va a tomar un solo trago. Lo que nos faltaba, que Castillo termine volviéndonos un país cocainómano…

