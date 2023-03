-Ante tanta ineficiencia de la inversión pública para hacer obras, estoy tentado a sugerir que volvamos al esquema de los años 90, que fue más rápido y exitoso en esa faena: un Ministerio de la Presidencia que centralizaba, planeaba y ejecutaba las obras públicas, de la mano de un Ejército –dotado de la mejor maquinaria, buenos ingenieros y mano de obra barata– que era el encargado de construir, junto a un MEF mucho más proactivo. Es cierto: suena a sultanismo y a meter al Ejército a labores que no son las suyas (aunque no echaré una lágrima por el sector constructor privado peruano, flor de corrupción). Pero no podemos seguir en las mismas.

-Estoy totalmente en desacuerdo con que se exija una colegiatura para ejercer el periodismo, a pesar de ser uno de los pocos en tener un Máster afuera en esa materia, haber hecho reporterismo de calle y luego subido a director desde editor de área y subdirector. Esta es una carrera que se aprende de verdad de dos maneras: trabajando y leyendo mucho. Es cierto que existe en esta actividad lo que los españoles llaman mucho “intrusismo” (ejercer una profesión sin la menor base académica o empírica ) y tenemos aquí casos rochosos, como la llegada de un Fernando Berckemeyer a la dirección de EC, el diario más importante del país, sin haber reporteado en su vida ni una nota de comisaría o estadio, pero al final los MQ o el dueño de cualquier medio puede contratar a cualquier pajarito que le dé la gana, así sea por su linda cara o apellido sonoro (que este caso en Alemania es bastante del montón). Así que NO a ese proyecto absurdo.

-Preocupante la situación del banco helvético Credit Suisse. Aquí hablamos de un banco europeo de primera línea y no de algún banco regional yanqui. Creo que Suiza –o Europa– no va a permitir que este descalabro abarque a otras entidades, tal como USA con ese banco dañado de Silicon Valley.

-Perú sigue sin retirar la candidatura de Julissa Mantilla para la reelección en la Comisión CIDH. Después no lloren…