Últimamente se ha extendido una narrativa ilusa, en donde se ubica a la izquierda mendocista de JP como la “moderada” (¡Francke el ortodoxo!) y a la izquierda de Cerrón y Perú Libre como la “ultra”. ¡Eso es un espejismo! Verónika Mendoza es tan comunista como Cerrón y también está tan convencida como este de querer meternos una nueva Constitución. Ayer ella formuló estas declaraciones para La República. Juzguen ustedes si no está en la misma sintonía constituyente de Cerrón, si no son la misma vaina: (…) Y vamos a trabajar con decisión desde las instituciones y del espacio ciudadano para empujar el proceso constituyente que, creemos, es ineludible, impostergable por la grave crisis que atravesamos y que demanda que esta promesa de cambio se haga realidad (…) Nos hemos ratificado mutuamente en la necesidad de impulsar un proceso constituyente que no es, en absoluto, como plantean algunos, contradictorio con la democracia ni con la atención a la emergencia. En eso vamos a seguir trabajando(…) Y, en particular, están realizando una campaña muy agresiva diciendo que la Asamblea Constituyente sería incompatible con la democracia y la atención a la emergencia. Yo quiero decir con claridad que esto es falso. No hay nada más democrático que consultarle al pueblo soberano si quiere o no una nueva Constitución (…) ¿Qué mejor para conmemorar el bicentenario sellar un nuevo pacto social en democracia y dejar atrás la Constitución de la dictadura? (…) Por eso, planteamos que la AC que se convoque luego debería ser paritaria, plurinacional y popular (…) ¿La veremos, entonces, entregada a la construcción del partido? Al fortalecimiento de NP y al impulso del proceso constituyente.

PD: Logré cerrar, una vez más, el Twitter más extendido que llevaba un impostor mío. Seguramente lo volverá a abrir de nuevo. Reitero: NO participo en redes sociales.

