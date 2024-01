Como de costumbre, el gran Ricardo Uceda nos ha regalado una brillante columna (Dos lados de Valquiria) ayer en EC sobre nuestro desmoralizado MP. Copio extractos:

(…) El debate se centra por ahora en la calidad de las evidencias mostradas, unos chats con fragmentos de diálogos que no demuestran delito −son indicios− y cuya autenticidad falta comprobar (…) desgraciadamente, los últimos cuatro fiscales de la Nación −Pablo Sánchez, Pedro Chávarry, Zoraida Ávalos, Patricia Benavides− terminaron cayendo en brazos de facciones políticas (…). El juez Jorge Chávez Tamariz se basó en pantallazos de comunicaciones incompletas por WhatsApp que no describen un acto concreto de Benavides (…). La actividad se reanudó solo después de que la magistrada responsable, Marita Barreto, fuera notificada por Benavides de que sería retirada del puesto (…). Así, puede presumirse que, si Barreto no hubiera tenido certeza de que la cambiarían de puesto, nos hubiéramos perdido el estreno de Operación Valquiria. Igualmente se hubiera impedido la función si Benavides retiraba a Barreto el 11 de noviembre, sin otorgarle el plazo que le solicitó para arreglar sus cosas (…). Por último, el PJ resolverá la imputación contra la hermana, una jueza de Lima que habría recibido un soborno. A quien conozca el expediente no le sorprenderá que salga indemne por falta de pruebas. Tampoco debe sorprender que el TC apoye la autonomía del titular del MP para realizar cambios de magistrados (…) el reemplazante interino, Juan Carlos Villena, está haciéndolo a diestra y siniestra, sin que nadie lo acuse por violar estándares de independencia judicial de la CIDH, como se reclamaba a Benavides (…). En cuanto a Vela, sería necesario demostrar que la ANC operaba para Benavides. Es conocido en el MP que el jefe del organismo, Juan Fernández Jerí, ni despachaba ni tenía una relación cordial con ella (…)

PD.: Mi pésame a la familia Agois por el fallecimiento de Mariella, artista plástica muy interesante y buena persona.

