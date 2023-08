Ayer se cumplieron 48 años del derrocamiento de Velasco. ¡Cómo pasa el tiempo! Estaba en cuarto de primaria y aún no había cumplido once años. A pesar de lo chico, andaba más enterado de lo que pasaba que la mayor parte de los adultos, porque leía todo el día. Recuerdo que en esa fecha nos habían llevado una mañana los “brothers” (una especie de curas) al gélido gimnasio para ver una inocentona película de educación sexual, en donde posiblemente nosotros, minivándalos de colegio de hombres, sabíamos ya más del tema que el mismo film. El presidente de la clase era Jaime Saavedra, el mismo que años después sería ministro de Educación (y ya era casi del mismo tamaño). El genial profesor Pedro Arroyo mandó a Jaimito (su apodo) a la dirección para un recado y este regresó emocionado, contando que había escuchado a las secretarias comentar alborozadas que había habido un golpe en Tacna, Velasco había sido defenestrado por su premier Morales Bermúdez. La noticia corrió por toda la clase, pero los senos en pantalla —algo tenía que aparecer— nos mantuvieron entretenidos hasta que regresamos al aula. Inquietos, a los quince minutos allí escuchamos al joven e inepto director Julio Corazao anunciarnos por el intercomunicador que salíamos mucho más temprano porque había habido un “putsch” y era para nuestra seguridad (sonaba acongojado porque este primo del futuro presidente Valentín Paniagua era rojimio). Muchos de la clase comenzamos a tirar los libros al aire de alegría, gritando ¡Cayó ‘El Chino’ comunista maldito! (No, no era por racismo. Ese era el apodo común de Velasco, que tenía los ojos rasgados). La celebración era previsible, porque pocos han sido tan, tan odiados por muchos en el Perú como Velasco (recuerdo que años después este moriría en vísperas de la Navidad y se decía que “ese era el regalo de Papá Noel”, personaje al que Velasco prohibió). Al golpe se le llamó “el milagro de Santa Rosa” por ser la víspera. Increíble, esto fue hace casi medio siglo y parece ayer.

