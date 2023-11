Dado que uno acepta un puesto político para ejecutar sus convicciones y planteamientos y no por solo el apetito por el poder, las alfombras rojas, los cocteles y los flashes fotográficos, lo que esperamos del nuevo canciller Javier González-Olaechea es que proceda a denunciar el Pacto de San José, conforme lo permite el mismo artículo 78 de este instrumento legal, para que así el Perú se desvincule de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se libre para siempre de ese yugo judicial, omnipotente e intervencionista, que la caviarada nos ha impuesto desde hace décadas para desde allí ejercer su poder.

Cabe recordar que dicha iniciativa debe partir del Poder Ejecutivo, no del Congreso. Y si algún Congreso va a apoyar mayoritariamente este retiro será el actual. Y así, conforme también lo establece este Pacto, quedaremos independientes del mismo al año de haberlo denunciado. Salvo la comprensible pataleta caviar y de sus tontos útiles mediáticos, nadie nos va a invadir o bloquear por tomar esta decisión soberana. Seguramente los gringos armarán algún revuelo, a lo que habrá que responderles que con qué cara nos exigen permanecer allí si ellos mismo no pertenecen a ese Pacto. Y ellos y los europeos están demasiado ocupados con las guerras en Gaza y Ucrania como para centrar mucho su atención en un periférico país latinoamericano. Incluso la izquierda peruana no podría ponerse a hacer mucho lío, ya que su Venezuela chavista se salió de dicho Pacto en el año 2012 (como antes Trinidad y Tobago en 1998). Es más, González-Olaechea debería aprovechar la llegada de Milei al poder en Argentina para coordinar un retiro conjunto peruano-argentino de esa jurisdicción, lo que dejaría en off-side a los críticos externos. Debimos desligarnos completamente de ese yugo a finales del gobierno fujimorista, pero el entonces premier Alberto Bustamante torpemente optó por un retiro parcial, lo que era inviable. Coordinemos ahora nuestra salida con Argentina.

PD: Elvia Barrios, cumpla con mi sentencia del TC.